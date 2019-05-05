انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تتحدى أي عقوبات أمريكية بسبب صفقة "إس 400" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 06:45 مساءً - قالت تركيا، اليوم الأحد، إنها لن تذعن مطلقاً لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة لشراء منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا.

وذكر فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "كانال 7" التركية، أن المخاوف الأمريكية من هذه المسألة غير منطقية، مضيفاً أن بلاده لن تتراجع.

وقالت أنقرة في وقت سابق إنه ليس هناك تعارض بين صفقة منظومة "إس-400" الروسية وصفقة "إف-35" مع أمريكا، وإنها لن تتخلى عن صفقتها مع موسكو.

وكانت واشنطن قالت إن المنظومة الصاروخية قد تقوض قدرات الطائرات "إف-35" المقاتلة، التي تبرم بشأنها صفقة أخرى مع تركيا، وحذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت أنقرة قدماً في الصفقة الروسية.

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وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن بلاده ستحذف تركيا نهائياً "من مشروع مشتري مقاتلاتنا من طراز "إف-35"؛ في حال شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية".

وقال شاناهان للصحفيين، الجمعة الماضي، إنه ناقش الوضع حول مشاركة تركيا في هذا المشروع مع قيادة شركتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تيكنولوجيس".

وأشار إلى أن موقف الجانب الأمريكي لم يتغير بعد هذا اللقاء؛ وينص على أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات لتركيا، وستواصل "تنفيذ خططها من وجهة نظر تحريك مشروع "إف-35"".

وتنوي أنقرة شراء أكثر من 100 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" ("F-35 Lightning II") في إطار مشروع لإنتاج "إف-35" تحت رعاية الولايات المتحدة، انضمت إليه أنقرة عام 2002.