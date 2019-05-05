السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

اعلنت جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية ، الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة. وأشارت الجامعة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أنها تنتظر الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.



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