موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن خطط الإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة

وقال لافروف خلال لقاء مع نظيره الفنزويلي خورخي أريسا، "أنتم تعرفون مبادئنا، نحن ندعم بشكل حازم وثابت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، ونحن نرى الآن حملة غير مسبوقة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بالسلطات الشرعية الفنزويلية". وأعرب عن "إدانته هذه الحملة لأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي". وطالب لافروف أميركا بـ "التوقف عن تحركاتها الاستفزازية في فنزويلا، والتصرف بما يتوافق مع القانون الدولي".

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