بالصور.. وفد أممي يرصد ألغام الحوثيين قبيل تشغيل مطاحن الحديدة

رصد وفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي، آلاف العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في مطاحن البحر الأحمر وأدت إلى تأخر استئناف عملياته الإنسانية، وذلك بهدف إعادة تشغيل المنشأة التي تحتوي على أطنان من الدقيق بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



ووثقت "العين الإخبارية" زيارة الوفد الأممي برئاسة مدير نزع الألغام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيفن براون، بعد قطعه برا أكثر من 400 كيلومتر لمدة يومين متتالين عبر المحافظات المحررة، عقب رفض مليشيا الحوثي في مارس/ آذار الماضي، فتح ممر آمن للموظفين بالوصول إلى مقر المطاحن في المناطق المحررة.





واستمعت مديرة برنامج الغذاء العالمي في عدن، سارة فوليستيك، من القائم بأعمال المدير التنفيذي لمطاحن البحر الأحمر، أنور الفقيه، لشرح حول مدى صلاحية الحبوب داخل المخازن واحتياجات إعادة تشغيل صوامع الدقيق وإدخالها عبر المناطق المحررة بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية والتي قدمت كافة التسهيلات لإنقاذ عشرات الأطنان من حبوب القمح والمخصص لنحو 3 ملايين محتاج.



وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أكد أنور الفقيه، أن مطاحن البحر الأحمر نجحت في إدخال 23 عاملا من إجمالي 200 موظف وسيستمر خلال الأيام المقبلة على إصلاح وصيانة المولدات التي تم تدميرها من قبل الانقلاب الحوثي.







وأعرب الفقية عن أمله في أن يتمكن العاملين من الانتقال من مدينة الحديدة الخاضعة للمليشيا ومقر المطاحن شرقي المدينة الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة.



وأوضح أن استئناف إعادة تشغيل المطاحن خلال الـ10 أيام المقبلة تجري وفق خطة لإخراج المواد التالفة وتبخير الدقيق وصيانة كافة المعدات والصوامع.



ممثل الوفد الحكومي، ومتحدث عمليات الساحل الغربي، وضاح الدبيش، قال من جهته، إن الزيارة الطويلة لوفد الغذاء العالمي تأتي ضمن ترتيبات تنفيذ الخطوة 2 من اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.



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وأكد، أن فتح الممرات الإنسانية يمثل أولوية ملحة للحكومة اليمنية والتي أبدت منذ الوهلة الأولى الحرص الشديد على فتح الممرات الإنسانية وإعادة تشغيل المطاحن.



وأشار الدبيش، إلى أن الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار أبلغ المبعوث الأممي، مارتن جريفيث في أكثر من مناسبة استعداده فتح ممرات إنسانية عبر المناطق المحررة.





أكثر من 5 آلاف لغم حوثي بالمطاحن

في السياق ذاته كشف قائد الفرق الهندسية لنزع ومكافحة الألغام، العميد ركن عبدالسلام المحرمي، للمسؤولين الأمميين، أنه تم انتزاع وتفكيك آلاف العبوات والألغام في محيط 600 متر، وذلك في إرهاب حوثي ممنهج كان يستهدف تعطيل إعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر.







وذكر المحرمي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن أكثر من 80 خبيرا شاركوا على مدى شهرين متتاليين في تطهير مخازن الحبوب وثكنات المليشيات الحوثية وسط المطاحن.



وأوضح أن الفرق الهندسية انتزعت 5700 عبوة ولغم حوثي، منها عبوات مموهة كانت مزروعة وسط القمح وتم اكتشافها بعد رصد دقيق بدعم من التحالف العربي.



كما كشف للمسؤول الأممي، أنه تم العثور وانتزاع عشرات الألغام البحرية التي تهدد السفن الإغاثية في البحر الأحمر، فضلا عن جرائمها المتواصلة وحصدها لأرواح عشرات الصيادين .



