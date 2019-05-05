لجنة الرقابة بالبرلمان الليبي: حكومة السراج تمول عمليات داعش

كشف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الليبي زايد هدية عن أن أحد مصادر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا يأتي عبر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والمليشيات المؤدلجة في العاصمة طرابلس.

وقال هدية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "إن ازدياد هجمات تنظيم داعش الإرهابي علي الجيش الليبي وبالتزامن مع تصريحات زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي مؤشر خطير، ويعطي دليلا آخر على أن الأموال الليبية التي صرفت من مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق للمليشيات المؤدلجة ودواعش المال العام في طرابلس قد وصلت بطرق مباشرة وغير مباشرة للتنظيم الإرهابي الذي تزايدت هجماته مؤخرا".





وتابع هدية: "كلما ضاق الخناق على المليشيات في طرابلس، تحركت خلايا داعش في الجنوب الليبي لتنفذ هجمات ضد الجيش لتخفيف الخناق الذي ضاق على هذه المليشيات في العاصمة باعتبارها أحد مصادر تمويل داعش الإرهابي".

وأكد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الليبي أنه قد "أصبح جليا وواضحا أن هذه الأموال التي تصرف من رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بدون أي رقابة، تعد مصدرا لتمويل داعش سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

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واختتم هدية أن دخول الجيش الوطني إلى طرابلس يعني أن أحد مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية قد تم قطعها عنهم، ما يؤدي لتزايد الهجمات ضد الجيش، متابعا أن انتعاش هذه الهجمات مؤخرا مربوط بالأموال التي تم ضخها في طرابلس من قبل حكومة الوفاق.





وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد أصدر قرارا في 10أبريل/نيسان الماضي، بتخصيص 2 مليار دينار ليبي لمعالجة ما وصفه بـ"الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، و400 مليون دينار لصالح "وزارة الدفاع" التابعة للوفاق.

واعتبر سياسيون ومحللون أن قرار السراج بتخصيص تلك الأموال الطائلة سيكون المستفيد الأول منها المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، خاصة وأنهما تعملان على عرقلة تحرير الجيش الوطني للعاصمة طرابلس.

وبالأمس، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر تدريب عسكري للجيش الوطني الليبي في مدينة سبها، ما أدي لمقتل 9 أفراد من الجيش.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تتلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.