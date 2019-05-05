الان تتابع هبوط اضطراري لطائرة مدنية روسية في موسكو واشتعال النيران داخلها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 7:05 م, 5 مايو 2019 م التعليقات: 0 هبطت طائرة روسية اضطراريا في مطار موسكو، لاشتعال النيران داخلها. وأعلنت السلطات الروسية إصابة 5 وإجلاء 78 راكبا من الطائرة المحترقة.

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