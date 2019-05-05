مصر: أحكام بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية “فض اعتصام النهضة”

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المؤبد والمشدد في إعادة محاكمة 66 شخصا بقضية “فض اعتصام النهضة” التي تعود أحداثها لشهر أغسطس 2013.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، متهمًا بالسجن المؤبد، و 52 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين اثنين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وببراءة 10 آخرين.

وألزامت المحكمة المتهمين جميعًا بدفع قيمة التلفيات بمحيط الاعتصام. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بـ “تدبيرهم

تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار

والترصد”.