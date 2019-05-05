باكستان تنفي عزم الصين بناء قاعدة عسكرية على أراضيها

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي صحة الأنباء التي تحدثت عن عزم الصين على بناء قاعدة عسكرية في باكستان ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وأوضح في تصريحات أدلى بها اليوم في مدينة مولتان أن الصين بلد صديق لباكستان، وأن مثل هذه الدعاية الإعلامية تطلقها أطراف معادية للصداقة الباكستانية الصينية.

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وأكد أن الصين لا تنوي إقامة قاعدة عسكرية في باكستان، مشيراً إلى أن الصين بلد صديق وحليف إستراتيجي مهم لباكستان في المنطقة، وأن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني يهدف إلى ربط المنطقة بخط اقتصادي، وستكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني وستستفيد منه جميع دول المنطقة.

وأضاف أن باكستان تبذل جهود صادقة لدعم عملية السلام الأفغانية، وترى أن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحتها الوطنية، ويخدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة تؤكد تورط المخابرات الهندية والمخابرات الأفغانية وراء دعم التنظيمات الإرهابية النشطة في باكستان، بهدف زعزعة أمن واستقرار باكستان.