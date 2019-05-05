الان تتابع مقتل ضابط استخبارات إسرائيلي واثنين من جنسيات أخرى في هجوم عسقلان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غزة - الخليج 365:
قتل ضابط استخبارات إسرائيلي، اليوم، وأصيب جنديين، إثر إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنة في عسقلان.
فيما أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن شخصين قتلا في انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، الأحد، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين إسرائيل وحماس.
وقالت الشرطة إن الصاروخ أصاب منطقة صناعية في المدينة بالقرب من حدود غزة. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلدـ إنه لا يعلم بعد جنسية الضحيتين.
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