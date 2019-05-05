أعلنت سلطنة عمان أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رمضان، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال اليوم.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ أعلنت في بيان لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد الاثنين المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 م غرة شهر رمضان لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر عُمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.