شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيلين في مواجهات غزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (غزة، القدس المحتلة)قتلت صواريخ أطلقت من قطاع غزة ثلاثة أشخاص في مدينة إسرائيلية، في حين قُتل خمسة فلسطينيين اليوم (الأحد)، مع تصاعد القتال عبر الحدود بين إسرائيل والقطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخاً، اعترض نظام القبة الحديدية عدداً كبيراً منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة، مضيفاً أنه هاجم نحو 220 هدفاً تابعاً لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة.
وفي غزة قال مسؤولون من قطاع الصحة، إن خمسة مسلحين فلسطينيين قتلوا في ضربات إسرائيلية، منهم حامد أحمد عبد الخضري القيادي بحركة حماس التي تدير قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيلين في مواجهات غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.