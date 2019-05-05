شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيلين في مواجهات غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (غزة، القدس المحتلة)

قتلت صواريخ أطلقت من قطاع غزة ثلاثة أشخاص في مدينة إسرائيلية، في حين قُتل خمسة فلسطينيين اليوم (الأحد)، مع تصاعد القتال عبر الحدود بين إسرائيل والقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخاً، اعترض نظام القبة الحديدية عدداً كبيراً منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة، مضيفاً أنه هاجم نحو 220 هدفاً تابعاً لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة.

وفي غزة قال مسؤولون من قطاع الصحة، إن خمسة مسلحين فلسطينيين قتلوا في ضربات إسرائيلية، منهم حامد أحمد عبد الخضري القيادي بحركة حماس التي تدير قطاع غزة.