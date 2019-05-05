شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: السجن لشقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) قال التلفزيون الجزائري إن قاضياً عسكرياً أصدر أوامره اليوم (الأحد) بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت. قال التلفزيون الجزائري إن قاضياً عسكرياً أصدر أوامره اليوم (الأحد) بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت. وأضاف أن سعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد توفيق مدين جرى اعتقالهم أمس (السبت).



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