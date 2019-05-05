شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول قطري يصف المصريين بـ«الأعداء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواجه مسؤول قطري موجة انتقاد شديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصف الأمين العام للمجلس القطري للسياحة أكبر الباكر، المصريين بـ«الأعداء».

وجاء وصف الباكر خلال رده في مؤتمر صحفي بمناسبة الترويج لحملة سياحية صيفية في قطر، عن سؤال ما إذا كانت الدوحة ستمنح المصريين تأشيرات للسياحة، فرد الباكر قائلا: «التأشيرات لن تمنح لأعدائنا، وإنما فقط لأصدقائنا».

وأضاف الباكر: «هل التأشيرات مفتوحة أمامنا للذهاب إلى هناك؟ لا. لماذا إذن ينبغي علينا فتح التأشيرات أمامهم؟»، وأضاف: «كل شيء بالمثل».

وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها عن مسؤول قطري منذ المقاطعة التي بدأت قبل قرابة عامين، وتشير إلى أن قطر ستتوقف عن منح تأشيرات للقادمين من مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.