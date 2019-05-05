شكرا لقرائتكم خبر عن يلدريم: نتيجة اعتراض حزب العدالة بشأن الانتخابات..غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

قال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لمنصب رئيس بلدية مدينة اسطنبول، إن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر غداً (الاثنين) قرارها بشأن الطعن الذي قدمه حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، ويدعو إلى إعادة إجراء الانتخابات المحلية في المدينة.

وقال مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وهو رئيس وزراء سابق، للصحفيين اليوم (الأحد): «لقد فحصت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات حزبناً وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج انتخابات اسطنبول. أعتقد أنها ستصدر قراراً غداً».

وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول، وهما أكبر مدينتين في البلاد، لأول مرة منذ 25 عاماً خلال الانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس، وذلك في انتكاسة انتخابية للرئيس.

ويدعو حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني منذ ذلك الحين إلى إلغاء الانتخابات في اسطنبول وإعادة اجرائها بسبب ما يقولون إنها مخالفات أثرت على النتائج.