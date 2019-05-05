شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مجلسان انتقاليان يجمعان العسكر والمتظاهرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)
اقترح الوسطاء السودانيون بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين، تشكيل مجلسين انتقاليين، يرأس أحدهما العسكريون ويشرف على المسائل الأمنية، بحسب ما قاله أحد قادة التظاهرات لوكالة فرانس برس، اليوم (الأحد).
وقال عمر الدغير القيادي المعارض وعضو تحالف الحرية والتغيير الذي يقود التظاهرات، إنّ هناك مقترحاً من الوسطاء لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والآخر يترأسه الجيش. وأضاف أنّ المجلس العسكري (الجديد) الذي (سيضم أيضاً ممثلين مدنيين) سيشرف على المسائل المتعلقة بالنواحي الأمنية للبلاد".
وأوضح أن مهمات عمل كل مجلس لم تحدد بعد، وأنه لم يتم اتخاذ القرار بخصوص الاقتراح.
ويأتي اقتراح الوسطاء إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصاً مع تقديم المجلس العسكري وقادة التظاهرات رؤى مختلفة لإدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الفائت.
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