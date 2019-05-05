الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير مقر الأمن الداخلي لحماس في غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن تدمير مقر ​الأمن الداخلي​ لحركة "حماس" في حي الرمال في ​قطاع غزة​.

وشن ​الطائرات الإسرائيلية​ غارات على عدة أهداف في القطاع دمرت خلالها مبنى الحاكم غرب القطاع وقتلت فلسطينيين في ​البريج​ وسط غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.