بانو على رأس وفد من هيئة بيروت في الوطني الحر زار كورية

زار وفد من هيئة ​بيروت​ الأولى في "​التيار الوطني الحر​" بحضور النائب ​أنطوان بانو​ والمنسق عماد جعارة، مطران طائفة السريان الأرثوذكس مار إقليميس ​دانيال كورية​ في بيروت - ​المصيطبة​، بمناسبة ذكرى ظهور ​السيدة العذراء​ على قبة كنيسة مار بطرس وبولس - مدرسة مار سيوريوس. بعد ​الصلاة​ جال المصلون كما الفرقة الكشفية في شوارع المصيطبة وبيروت، حيث شارك السكان من مختلف ​الطوائف​ بالزياح، تأكيدا على محبتهم للسيدة العذراء وقدسيتها الجامعة.

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