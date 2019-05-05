النشرة: اعتصام لأصحاب الدراجات النارية في صور للمطالبة بتخفيض كلفة التسجيل

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأنه "نفذ اصحاب الدراجات النارية في صور اعتصاماً على دوار ابو ديب للمطالبة بتخفيض كلفة تسجيل الدراجات النارية". وأكد المعتصمون "سلمية الاعتصام وانهم ليسوا زعران ولن يحرقوا الدواليب"، لافتين الى "الاستمرار بالاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة"، مناشدين وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ التدخل السريع وحل هذه الازمة.

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