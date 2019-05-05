علامة: الانتصارات كانت ثمرة معادلة ذهبية تكرست بين الجيش والشعب والمقاومة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة خلال احتفال وضع اكاليل من الزهور على النصب التذكاري لعبد الكريم الخليل في منطقة الغبيري أنه "في هذه الوقفة التكريمية للشهيد الخليل التي تحضر في شهر أيار شهر الانتصار والتحرير لا بد من التوقف ايضا عند محطات مشرقة من تاريخ مناطق الشياح وبرج البراجنة والغبيري وحارة حريك وبيروت كما سائر المناطق التي وقفت وقاومت الاحتلال الاسرائيلي الذي هزم عند مداخلها متراجعا وململما اذيال الخيبة والانكسار"، مشيراً الى أن "هذه الانتصارات كانت ثمرة معادلة ذهبية تكرست بين الجيش والشعب والمقاومة التي أسس نواتها وأطلق شرارتها الاولى الإمام السيد موسى الصدر والتي انارت درب العابرين نحو الحرية من أفواج المقاومة اللبنانية امل والمقاومة الإسلامية والوطنية".
وكانت كلمة لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار "عاهد فيها الشهداء على التمسك بالمقاومة عسكرية كانت أم سياسية"، مؤكدا في هذا الإطار "مقاومة الفساد والهدر واعادة الحقوق إلى اصحابها".
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