أفاد المركز الوطني للجيوفيزيا التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن ​هزة ارضية​ ضربت عند الثالثة والربع بقوة 3,1 على قياس ريختر، مركزها بين ​بعلبك​ و​بريتال​، وشعر بها بعض المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 3.1 درجات مركزها بين بعلبك وبريتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.