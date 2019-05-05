مجلس الإعلام في الكتائب: نرفض المس بالحريات الإعلامية في لبنان

أعلن مجلس الاعلام في حزب "​الكتائب​ ال​لبنان​ية" أنه "يرفض الحزب المسّ بالحريات الإعلامية في لبنان، والتي هي في أساس الحريات العامة، ويعتبر ان ادعاء رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد ايوب​ على الإعلامية نوال ليشع عبود على خلفية حلقة إذاعية تناولت شؤون الجامعة ورئيسها، محاولة يائسة لتطويع الاعلام الحر والإعلاميين ​الاحرار​، بهدف تغييب الرأي الاخر واكمال فرض هوية جديدة على لبنان، يحاولون ترسيخها، والكتائب بالمرصاد لاي نهج قمعي او إلغائي".

وأوضح الحزب في بيان له أن "الادعاء اليوم على الاعلامية عبود يندرج بالتأكيد في سياق محاولات كم الافواه"، مشيراً الى أنه "سيواكب مسارات هذه القضية، وكل قضية مماثلة، صونا للحريات العامة، وحفاظا على كرامة الإعلاميين الاحرار، وسيكون كما هو دائما في طليعة المنتصرين لقضايا الحق و​العدل​ والحرية".