أمل وحزب الله في البقاع: نرفض أية زيادة تقرها الموازنة تطال الفقراء

شددت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" في البقاع على "الرفض لأية زيادة تقرها الموازنة تطال فقراء لبنان والطبقة الوسطى، رافضتين المساس بالحقوق المكتسبة".
وتوقف المجتمعون خلال لقاء دوري لهم عند "العدوان الاسرائيلي المستجد على قطاع غزة" ، فأشادوا بـ"صمود المقاومة الباسلة في غزة هاشم، وبصبر الغزيين وثباتهم وتضحياتهم"، مؤكدين "دعمهم وتكاملهم مع المرابطين الصامدين في غزة وعموم فلسطين".
وتوجهت الى "اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بكل ايات التهاني والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير ان يشمل وطننا العزيز لبنان وعموم البشرية برحمته الواسعة في هذا الشهر الكريم ".
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