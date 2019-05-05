النشرة: الجيش يشدد رقابته الأمنية على مستشفى المياس في شتورا على خلفية عملية سلب وخطف

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأنه "شدد ​الجيش اللبناني​ رقابته الأمنية على ​مستشفى​ المياس في ​شتورا​ وإقام طوقاً حول المستشفى على خلفية ​عملية سلب​ وخطف التي حصلت أمس على طريق شتورا الدولي والتي أدت إلى سقوط القتيل ي. ج وجريح من المجوعة الخاطفة، وجريح من ​شعبة المعلومات​"، مشيراً الى أنه "يسير الجيش اللبناني دوريات مؤللة منذ صباح اليوم على امتداد طريق رياق ​بعلبك​".

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