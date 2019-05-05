رمي كمية كبيرة من النفايات عشوائيا وسط غابات فنيدق

تفاجأ العديد من ابناء بلدة ​فنيدق​ وناشطين بيئين بكميات كبيرة من ​النفايات​ مرمية عشوائيا في اعالي بلدة فنيدق بالقرب من قلعة عروبة ووسط اجمل غابات هذه المنطقة الجبلية، الامر الذي اثار استنكار الجميع، وخاصة انه قد تبين بان النفايات منقولة من منطقة بعيدة.

وقد اوضح رئيس ​بلدية فنيدق​ احمد عبدو البعريني اثر معاينته للموقع حيث رميت النفايات بالقول: "فوجئنا بوجود كميات كبيرة مقدرة بعدة اطنان من النفايات مرمية الى جانب احدى الطرقات في اعالي البلدة، وقد تبين بعد التدقيق في العديد من الاوراق المرمية مع هذه النفايات ان مصدرها ​مدينة زغرتا​ وضواحيها".

ولفت إلى "أننا نتابع الموضوع بكل جدية لكشف المصدر والناقل لهذه الكمية من النفايات، ونطالب من قاموا بارسالها التوقف فورا عن هذا العمل المسيىء لبيئة وطبيعة منطقتنا والذي لن نقبل به على الاطلاق، والا سنضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

وأوضح أن "​البلدية​ قد وضعت خطة حراسة ليلا ونهارا لكي نضع الامور في نصابها واننا نعمل على ازالة النفايات الموجودة عن الطريق العام ومعالجتها".