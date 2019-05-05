العبادي: الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بالعقوبات على إيران أكثر من حكومتي

رأى رئيس الوزراء ​العراق​ي السابق ​حيدر العبادي​ أن "العراق ملتزم بعدم التعامل ب​الدولار​ لإتمام التعاملات التجارية مع ​إيران​، و​الحكومة​ الحالية ملتزمة بالعقوبات أكثر من حكومتي، مع ذلك لا نسمع تلك الأصوات التي كانت تعترض على موقفي من العقوبات".

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أوضح أنّه في حكومته اعتمد مبدأ "التوازن الإيجابي"، مشيرا إلى "أنني نجحت بالانفتاح المتوازن على جميع الدول، وحفظت العراق من صراع المحاور الإقليمية والدولية، بل جمعت المتناقضات لدعم العراق، وأرجو أن تستمر الحكومة الحالية على هذا النهج لصالح الوطن والدولة".

ولفت العبادي إلى أن سياسته "أزعجت الكثير، والبعض تهددت مصالحه"، لافتاً أنّه "لم يفعل شيئا خارج إطار الوطنية والمصالح العراقية".