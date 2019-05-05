غوايدو يقر بفشل خطة الإطاحة بمادورو

أقر زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، بأنه عجز عن كسب الدعم الكافي في صفوف العسكريين للإطاحة بالرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، مؤكدا أن سيناريو التدخل العسكري الأميركي ليس مستبعدا.

واعترف غوايدو، في مقابلة حصرية مع صحيفة "​واشنطن​ بوس" الأمريكية، بارتكاب المعارضة أخطاء في تقييم مدى دعم العسكريين لها، خلال المحاولة الأخيرة الفاشلة لعزل مادورو عن الحكم، موضحا أن "دعوته إلى الجنود والضباط للتخلي عن مادورو لم تسفر عن موجة انشقاقات في صفوف ​الجيش​، رغم توقعاته".

واعترف غوايدو، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بارتكاب المعارضة أخطاء في تقييم مدى دعم العسكريين لها، خلال المحاولة الأخيرة الفاشلة لعزل مادورو عن الحكم، موضحا أن "دعوته إلى الجنود والضباط للتخلي عن مادورو لم تسفر عن موجة انشقاقات في صفوف الجيش، رغم توقعاته".

وردا على سؤال حول رده المحتمل إذا اقترح عليه مستشار الأمن القومي في ​البيت الأبيض​ ​جون بولتون​ خيار التدخل العسكري في بلاده، أكد أنه سيرد عليه بأن "الصديق العزيز.. شكرا لك على دعمك للقضية العادلة هنا. شكرا لك على مقترحك، سندرسه وقد نناقشه في البرلمان لحل هذه الأزمة، وإذا كان مطلوبا، قد نلجأ إليه".