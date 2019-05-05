مقتل 3 مستوطنين جراء إطلاق الصواريخ على بئر السبع وعسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى من المستوطنين إلى ثلاثة في ​عسقلان​ و​بئر السبع​ نتيجة قصف ​الفصائل الفلسطينية​ للأراضي الإسرائيلية ب​الصواريخ​.

​وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بانطلاق صفارات الإنذار في مدن قريبة من ​قطاع غزة​، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.

وأكدت وسائل إعلام إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط ​قذيفة​ صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مبنى بمدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".