مقتل 3 مستوطنين جراء إطلاق الصواريخ على بئر السبع وعسقلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى من المستوطنين إلى ثلاثة في عسقلان وبئر السبع نتيجة قصف الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية بالصواريخ.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بانطلاق صفارات الإنذار في مدن قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.
وأكدت وسائل إعلام إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مبنى بمدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".
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