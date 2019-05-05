أعلن وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ أن "بلاده تندد بحملة ​الولايات المتحدة​ الرامية إلى إسقاط حكم الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​". وخلال محادثات أجراها مع نظيره الفنزويلي، خورخي أرياسا، في ​موسكو​، أشار لافروف الى "أننا ندعو الأميركيين وجميع الذين يدعمونهم، للتخلي عن الخطط غير المسؤولة والتصرف ضمن أطر القانون الدولي حصرا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: ندعو واشنطن إلى التخلي عن خطط للإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.