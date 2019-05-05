أعلنت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" عن تمكن وحدات ​خفر السواحل​ التابعة للبحرية الملكية المغربية العاملة بمضيق ​جبل طارق​، ليلة السبت إلى الأحد، من إغاثة ستة عشر قاربا مطاطيا تقليدي الصنع، كان على متنه ما مجموعه 151 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من جنوب الصحراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر البحرية المغربية تنقذ 151 مهاجرا غير شرعي في مضيق جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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