وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني بغارة في رفح جنوب قطاع غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، أن غارة إسرائيلية قتلت فلسطينيا في رفح جنوب ​قطاع غزة​.

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، عن مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت محيط المدرسة الأميركية في ​بيت لاهيا​ شمالي قطاع غزة. كذلك، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في تل الهوى غرب غزة.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.