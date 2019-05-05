وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني بغارة في رفح جنوب قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن غارة إسرائيلية قتلت فلسطينيا في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، عن مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت محيط المدرسة الأميركية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كذلك، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في تل الهوى غرب غزة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.
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