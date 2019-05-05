مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عن مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت محيط المدرسة الأميركية في ​بيت لاهيا​ شمالي ​قطاع غزة​.

كما قتل فلسطيني وجرح اثنين في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ قد أعلنت عن مقتل 12 فلسطينياً اليوم نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع وذلك بعد مقتل شخصين في مخيم ​البريج​ وسط غزة.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.