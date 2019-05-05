الخارجية الإيرانية تدين "الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية" على قطاع غزة

دانت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، في بيان، "الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على ​قطاع غزة​".

ولفتت إلى أن "جرائم الاحتلال لا نهاية لها في ضوء الدعم الاميركي غير المحدود وصمت بعض الحكومات الاسلامية".

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.