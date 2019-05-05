مقتل 12 شخصا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة اليوم

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في غزة، في بيان، عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع اليوم إلى 12 قتيلا و80 جريحا.

وكانت ​الطائرات الإسرائيلية​ قد قصفت مخيم البريج ما أدى إلى مقتل شخصين، واغتالت قيادياً في "حماس" زعمت أنه ينقل الأموال من ​إيران​ إلى "حماس" و"الجهاد".

وقتل أكثر من 17 شخصاً منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع يوم الجمعة.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من ​قطاع غزة​ على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.