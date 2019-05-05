ارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 17 شخصاً

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في غزة، في بيان، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على ​قطاع غزة​ لليوم الثاني على التوالي، بينهم سيدتان وجنيناهما ورضيعة وإصابة أكثر من 110 أضخاص بجروح.

وشنت ​الطائرات الإسرائيلية​ غارات عدة على قطاع غزة استهدفت أحياء سكنية ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من عشرة أشخاص إلى 17 شخصا.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.