شيخ الأزهر ينعي وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وأعرب الأزهر الشريف - في بيان - عن تقديره البالغ لدور الراحل في خدمة مصر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لن ينسى للفقيد إسهاماته الكبيرة في أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصري.

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.​