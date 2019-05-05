أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، إلى 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك كريدي أجريكول، إلى 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان، إلى 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

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وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و14.21 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة، عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.