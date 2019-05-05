الجزائر: حبس شقيق بوتفليقة بتهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أصدرت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، قرارُا بحبس كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين عثمان طرطاق، ومحمد مدين، المسؤولين السابقين في جهاز الاستخبارات.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، يواجه بوتفليقة وطرطاق ومدين، تهم المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

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وكانت الشرطة الجزائرية أوقفت السبت، كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومستشاره، واللواء بشير طرطاق، رئيس جهاز الاستخبارات السابق.

وخرج الجزائريون مجددًا الجمعة، في تظاهرات حاشدة للجمعة الحادية عشرة على التوالي، مطالبين "برحيل بقايا النظام ومحاسبة الفاسدين".

وتأتي تظاهرات الشعب الجزائري في الجمعة الحادية عشرة، قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو.