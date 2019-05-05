بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اليوم الأحد، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.

وتلقى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو بإنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية بنبان ومصرع شخص وإصابة 15 آخرين.

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وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي وجثة المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية.

وينشر "الخليج 365" أسماء المصابين والمتوفي..