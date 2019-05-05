محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قالت محافظة الجيزة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع تداعيات سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، على وحدة مرور العجوزة؛ والتي أسفرت عن وفاة سيدة، إضافة إلى إصابة 5 مواطنين.
وأوضحت المحافظة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم نقل 3 من المصابين لمستشفى امبابة العام، إضافة إلى نقل مصابين آخرين من وحدة مرور العجوزة لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة.
ووجه محافظ الجيزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى اكتمال شفائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجيزة" تكشف حالة مصابي حادث سقوط سيارة على وحدة مرور بالعجوزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.