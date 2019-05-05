"الجيزة" تكشف حالة مصابي حادث سقوط سيارة على وحدة مرور بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع تداعيات سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، على وحدة مرور العجوزة؛ والتي أسفرت عن وفاة سيدة، إضافة إلى إصابة 5 مواطنين.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم نقل 3 من المصابين لمستشفى امبابة العام، إضافة إلى نقل مصابين آخرين من وحدة مرور العجوزة لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة.

ووجه محافظ الجيزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى اكتمال شفائهم.