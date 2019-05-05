مختار جمعة ينعى ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الأسى، ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق.

و حضر وزير الأوقاف الصلاة على الجنازة عصر اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وفي كلمة موجزة دعا وزير الأوقاف للمغفور له بإذن الله تعالى بواسع الرحمة والمغفرة مشيدا بالفترة التي قضاها رحمه الله تعالى بعضوية مجلس إدارة الأوقاف مخلصا محتسبا لم يتقاض خلالها مليما واحداً من الأوقاف ، لدرجة أنه كان لا يحضر أي لقاء إلا بسيارته الخاصة أجل أن تكون خدمته لمال الوقف خالصة لوجه الله تعالى، فجزاه الله خيرا جزاء ما قدم وغفر له وتغمده بواسع رحمته وألهم آله الصبر والسلوان .