صور.. اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ومدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية والأكاديمية، وتبادل الخبرات التخصصية ذات الاهتمام المشترك.

وتنص الاتفاقية على إقامة دورات تدريبية مهنية في المدينة لطلاب الأكاديمية في مجالات "صناعة الإعلام - هندسة الإعلام - إدارة المؤسسات الإعلامية"، وذلك في إطار خدمة المصالح المشتركة للطرفين .

وبموجب الاتفاقية تلتزم الشركة بمنح المتدرب شهادة إتمام الدورة في نهاية المدة بعد تقديم مشروع تخرج عملي، بينما تلتزم الأكاديمية بالإعلان عن الدورات التدريبية لديها، وإخطار الشركة مسبقا وقبل بدء التدريب بأسبوعين مع تقديم بيانات المتدربين الراغبين في الاشتراك.

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من جانبه، أكد أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، أهمية توقيع الاتفاقية مع الأكاديمية العربية والتي تعد من أهم المؤسسات العلمية في المنطقة التي تقوم بدورًا كبيرًا في تعزيز الانتماء العربي بين الشباب في الدول العربية وتوطيد أواصر الإخوة بينهم.

وشدد "هيكل " على استعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساهم في تحقيق أقصي استفادة من تدريب طلبة الأكاديمية بالمدينة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن الاتفاقية تستهدف تمكين الطلبة الشباب في المجالات الإعلامية المتنوعة، عبر تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتسهيل دخولهم إلى القطاع الإعلامي، والعمل فيه وقيادته في المستقبل.