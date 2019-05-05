حميات أسوان: احتجاز ضابط شرطة بعد تأكد إصابته بالملاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

احتجزت مستشفى حميات أسوان اليوم الأحد، ضابط شرطة برتبة عقيد بعد تأكد إصابته بمرض الملاريا الخبيثة.

وقال مصدر طبي داخل مستشفى الحميات إن الضابط يدعى "ى. م. ا."عقيد شرطة بمنفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية، وكان يعاني من صداع وحمى.

وتابع أن طبيب الحجر الصحي بالمنفذ اشتبه في إصابة الضابط بالملاريا وأوصى بتحويله إلى مستشفى حميات أسوان.

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وأشار المصدر إلى أنه بعد سحب عينات وإجراء التحاليل، تأكدت إصابة الضابط بالملاريا الخبيثة، وحجز في غرفة العزل بالمستشفى.

ولفت المصدر إلى أنه بسؤال الضابط عن بداية ظهور الأعراض أفاد بأنها بدأت فور عودته من دولة الكونغو الديمقراطية في شهر مارس الماضي، وعندما ذهب إلى الطبيب شخص حالته على أنها "نزلة برد" وسافر بعد ذلك في مهمة عمل إلى منطقة أخرى داخل مصر، وكان يعاني من نفس الأعراض، ثم ذهب إلى المستشفى هناك وشخصت حالته على أنها نزلة برد أيضًا.

وتابع: منذ 3 أيام جرى نقل للعمل في منفذ أرقين البري وظهرت عليه نفس الأعراض فاشتبه طبيب الحجر الصحي في إصابته بالملاريا وأوصى بتحويله إلى مستشفى حميات أسوان.