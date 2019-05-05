مباحثات أمريكية مجرية مرتقبة بشأن الهجرة

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن الاجتماع المزمع عقده بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر الجاري في واشنطن سيمكن الزعيمين من تنسيق مواقفهما المناهضة للهجرة نحو تحالف دولي، على حد قوله.
وأضاف زيجارتو، في تصريحات للإذاعة الرسمية المجرية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية - أنه يتم تشكيل تحالف مناهض للهجرة، لافتاً إلى حقيقة أن المجر والولايات المتحدة كانتا من بين بضع دول صوتت
وأوضح أن الإجتماع سيتضمن أيضاً محادثات بشأن قضايا أخرى ثنائية، من بينها التعاون في شؤون الدفاع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل خطط المجر لشراء صواريخ متوسطة المدى من الولايات المتحدة، كما أن من المتوقع أن يتم إبرام المزيد من صفقات الأسلحة بين البلدين.
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