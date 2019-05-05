وزير الدفاع التركي يؤكد حق بلاده في التنقيب عن الغاز

على الرغم من تحذيرات كل من مصر واليونان، من بدء أعمال التنقيب عن الغاز في البحر غرب قبرص، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عزم بلاده "حماية حقوقها" في شرق المتوسط وبحر إيجه.

وقال أكار، "إن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه،

والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها (تركيا) دولة ضامنة، وعدم السماح بفرض أمر واقع".

ودعا وزير الدفاع التركي، الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارته تركيا، ولفت إلى أن مصادر الطاقة الموجودة في إيجه وشرق المتوسط ينبغي أن تكون جسرا

للسلام والحوار والاستخدام المشترك.

وشدد أكار على أن رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة، ينبغي أن يتم بالتوافق، وأكد أن تركيا لن تغض النظر حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة.

كما أعرب أكار،، عن ثقة تركيا بإمكانية "حل كافة المشاكل في إطار القانون الدولي، وحسن الجوار، والنوايا الحسنة، والاحترام المتبادل عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية"، مشيراً إلى تطلع أنقرة لتحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضا.