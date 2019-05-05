الجيش السوري: نرصد تحضيرات لمسلحين في إدلب لمهاجمة ريفي حماة واللاذقية

قال مصدر عسكري سوري، إن المسلحين داخل منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب ومحيطها، يحضرون لتنفيذ هجمات على المناطق الآمنة ومواقع قوات الحكومة في ريفي حماة واللاذقية.
وأضاف المصدر العسكري اليوم لوكالة "سانا" الرسمية أن المسلحين المتشددين استقدموا تعزيزات كبيرةإلى منطقة مورك في ريف حماة الشمالي، لـ "استهداف مواقع الجيش السوري والسكان المدنيين في المناطق المجاورة، تنفيذا لأجندات خارجية تستهدف أمن السوريين جميعا".
وأشار المصدر إلى أن جميع تحركات المسلحين
وجاء ذلك وسط تصعيد حدة التوتر حول المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها بين روسيا وتركيا في إدلب، وتبادل اتهامات بشن هجمات عابرة للخطوط الفاصلة بين قوات الطرفين.
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