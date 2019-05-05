وجهت إسرائيل انتقادات شديدة اللهجة إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بعد نشرها خبرا حول سقوط قتلى مدنيين في غزة جراء التصعيد الأخير، دون الإشارة إلى التبريرات الإسرائيلية حول ذلك.
ونشرت الصحيفة ذات التوجهات اليسارية خبرًا حول مقتل امرأة حامل (37 عامًا) وطفلتها الرضيعة (14 شهرًا)استنادا إلى إعلان وزارة الصحة في غزة أن ذلك جاء نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف للقطاع.
ودقق المسئولون الفلسطينيون اليوم تصريحاتهم السابقة موضحين أن المرأة ليست والدة الرضيعة القتيل بل عمتها.
ولم تتطرق "إندبندنت" في تقريرها إلى
ووصفت السفارة الإسرائيلية في لندن تقرير الصحيفة بأنه "مشين"، متهمة "إندبندنت" بـ"تجاهل الحقائق" و"الخضوع لدعاية حركة "حماس".
وجاء ذلك على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول غزة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين من الطرفين، وذلك بعد حادثة قتل فيها أربعة فلسطينيين وأصيب عسكريان إسرائيليان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشرها خبر مقتل حامل ورضيعة في غزة .. إسرائيل تهاجم صحيفة بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.