بعد نشرها خبر مقتل حامل ورضيعة في غزة .. إسرائيل تهاجم صحيفة بريطانية

وجهت إسرائيل انتقادات شديدة اللهجة إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بعد نشرها خبرا حول سقوط قتلى مدنيين في غزة جراء التصعيد الأخير، دون الإشارة إلى التبريرات الإسرائيلية حول ذلك.

ونشرت الصحيفة ذات التوجهات اليسارية خبرًا حول مقتل امرأة حامل (37 عامًا) وطفلتها الرضيعة (14 شهرًا)

استنادا إلى إعلان وزارة الصحة في غزة أن ذلك جاء نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف للقطاع.

ودقق المسئولون الفلسطينيون اليوم تصريحاتهم السابقة موضحين أن المرأة ليست والدة الرضيعة القتيل بل عمتها.

Advertisements

ولم تتطرق "إندبندنت" في تقريرها إلى

ادعاء السلطات الإسرائيلية أن الحادثة المأساوية جاءت نتيجة لسقوط صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية.

ووصفت السفارة الإسرائيلية في لندن تقرير الصحيفة بأنه "مشين"، متهمة "إندبندنت" بـ"تجاهل الحقائق" و"الخضوع لدعاية حركة "حماس".

وجاء ذلك على خلفية جولة جديدة من التصعيد حول غزة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين من الطرفين، وذلك بعد حادثة قتل فيها أربعة فلسطينيين وأصيب عسكريان إسرائيليان.