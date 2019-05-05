الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يخص القضاء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين 54 قاضيًا في وزارة العدل بدرجة ملازم قضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وتمنى الصمعاني التوفيق للقضاة في مهامهم الجديدة وإقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع.

وكان العاهل السعودي، قد أصدر، أمرًا ملكيًا بالعفو عن بعض السجناء "المحكومين في الحق العام"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.