بيان مهم لطلاب الثانوية السعودية من أبناء الجالية المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية بيانا هاما لطلاب الثانوية السعودية من أبناء الجالية المصرية.

وقال الوزارة: في إطار حرص وزارة التعليم العالي المصرية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية

الثانوية السعودية ومن بينها خدمة التنسيق الالكتروني والتي تسعى الوزارة جاهدة لكي تكون مواكبة للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهودالجميع لتيسير هذه الخدمة و أدائها على أكمل وجه.لذا نهيب بأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بالحرص على الانتهاء من امتحان القدرات للمتقدمين لتنسيق ٢٠١٩ م بجمهورية مصر العربية قبل ٦/٢٥/ ٢٠١٩ م.

من ناحيته تقدم أ.د أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري بأطيب الأماني لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والسداد.