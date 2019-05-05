كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات إسرائيلية تقتل قيادى بحماس لأول مرة منذ 2014 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت إسرائيل قيادياً بحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، فيما وصفه جيش الاحتلال "بالغارة المستهدفة"، وقال الفلسطينيون، إنه أول هجوم من نوعه منذ حرب 2014 فى غزة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال بيان لجيش الاحتلال، إن القيادىحامد أحمد عابد خضرى، كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة فى غزة، كما أكد الفلسطينيون نبأ استشهاده فى غارة استهدفت سيارة.،