كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: تقرير سرى للحكومة البريطانية يتهم 48 مدرسة إسلامية بتعليم التعصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر تقرير سرى للحكومة البريطانية، من أنّ الأئمة الشباب يتم تدريبهم فى شبكات المدارس الإسلامية عبر المملكة المتحدة، التى تواجه اتهامات بتعزيز التعصب وكراهية النساء، وفقاً لما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الأحد.

ويزعم التقرير أنّ الوعاظ الذن تلقوا تعليمهم فى بعض مدارس دار العلوم عبر بريطانيا، لديهم وجهات نظر تصل للتطرف، تماماً مثل رجال الدين الراديكاليين القادمين من دولاً إسلامية، وقد ينقلونها للمصلين.

وحدّدت "ميل أون صنداى" 48 مدرسة لدار العلوم، التى تتبع قوالب متشددة، على حد زعمها، وتنتهج نهج مدرسة "الديوبندية" التى أسسها مجموعة من علماء الهند،، وتنسب إلى بلدة ديوبند، وتُتهم بوجود عناصر بحركة طالبان الأفغانية والباكستانية من بين خريجيهاز